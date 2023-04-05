В МИД КНР объяснили риторическим приемом заявление о «безграничной дружбе» с РФ

Посол КНР в ЕС Фу Цун объяснил риторическим приемом заявление о «безграничной дружбе» с РФ

Заявление о «безграничной дружбе» между Россией и Китаем следует объяснить риторическим приемом, заявил посол КНР в Европейском союзе (ЕС) Фу Цун. Его цитирует газета The New York Times.

«"Дружба без ограничений" — это не что иное, как риторика», — заявил китайский дипломат перед встречей с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, приехавшим в Пекин 5 апреля.