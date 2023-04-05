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10:16, 5 апреля 2023Мир

В МИД КНР объяснили риторическим приемом заявление о «безграничной дружбе» с РФ

Посол КНР в ЕС Фу Цун объяснил риторическим приемом заявление о «безграничной дружбе» с РФ

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Заявление о «безграничной дружбе» между Россией и Китаем следует объяснить риторическим приемом, заявил посол КНР в Европейском союзе (ЕС) Фу Цун. Его цитирует газета The New York Times.

«"Дружба без ограничений" — это не что иное, как риторика», — заявил китайский дипломат перед встречей с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, приехавшим в Пекин 5 апреля.

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Глеб Бажуткин
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