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23:31, 3 апреля 2023Россия

В России указали на общее с Китаем видение ситуации на Украине

Военный дипломат Бартош: у России и Китая сформировалось общее видение ситуации на Украине
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Florence Lo / Reuters

Военный дипломат, член-корреспондент Академии военных наук, кандидат военных наук Александр Бартош в разговоре с Ura.ru указал на то, что после встречи президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином у Москвы и Пекина сформировалось общее видение ситуации на Украине. Он выразил уверенность в том, что странам Запада не удастся каким-либо образом на это повлиять.

«После переговоров с Путиным у России и Китая сформировалось общее видение ситуации на Украине и никакой [президент Франции Эммануэль] Макрон ее тут поколебать не сможет, как ни пытается», — заявил эксперт.

По его словам, Франция и Германия будут предпринимать попытки добиться от Китая поддержки их инициатив по Украине. Он пояснил, что традиционной стратегией западных государств являются попытки добиться разлада между Россией и Китаем.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что, по мнению альянса, сценарий «произошедшего на Украине» может повториться в Восточной Азии.

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Марина Совина
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