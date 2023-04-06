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14:38, 6 апреля 2023Россия

Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа в Нижегородской области

Минобороны: Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа в Нижегородской области

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Министр обороны России Сергей Шойгу проверил выполнение государственного оборонного заказа в Нижегородской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Проинспектированные Шойгу промышленные объекты производят боеприпасы различной номенклатуры, среди них — авиационные и артиллерийский снаряды. Руководство предприятий проинформировало министра об увеличении объемов производства в несколько раз за последние месяцы.

Отечественный оборонно-промышленный комплекс продолжит расширять линейку выпускаемой продукции, отметили в Минобороны России.

В конце марта Шойгу проинспектировал объекты оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Челябинской и Кировской областях. Он также дал ряд поручений представителям предприятий ОПК.

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Алан Босиков
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