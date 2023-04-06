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08:29, 6 апреля 2023Мир

КНДР заявила о грани ядерной войны из-за учений Южной Кореи и США

Власти КНДР заявили о напряженности на грани ядерной войны из-за учений Южной Кореи и США
СюжетВзрывы в США:

Фото: KCNA / Reuters

Власти КНДР заявили об эскалации международной напряженности на грани ядерной войны из-за совместных военных учений Южной Кореи и США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

Северокорейский аналитик по международной безопасности Чхве Джу Хен заявил, что указанные маневры — это спусковой крючок, который довел ситуацию на Корейском полуострове до точки взрыва. «Безумная военно-конфронтационная истерия США и их адептов против КНДР ведет ситуацию на Корейском полуострове к необратимой катастрофе», — заключил он.

Ранее Пхеньян заявил, что решение Северной Кореи о применении ядерного оружия может измениться, если сдерживание войны не даст результата. Власти страны заявили, что США и Южной Корее стоит помнить о цене своих военных провокаций, если они не хотят «страшной трагедии».

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Виктория Кондратьева
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