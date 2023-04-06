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16:07, 6 апреля 2023Ценности

Парикмахеры назвали самые модные стрижки на весну

Парикмахер Дом Сили назвала кудрявый боб с микрочелкой самой модной стрижкой на весну

Фото: Unsplash

Редакторы журнала Glamour совместно со звездными парикмахерами назвали самые модные стрижки на весну 2023 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

В первую очередь речь идет о бокс-бобе. В отличие от классической версии, она имеет более острую прямоугольную форму и четкие линии. При этом у нее отсутствуют слои. «Это интерпретация классической стрижки боб, которая прекрасно подходит для тонких волос, поскольку может добавить волосам текстуру и объем», — объяснила стилист Николь Петти.

Кроме того, в список попали кудрявый боб, который можно сочетать с многослойными или микрочелками, пикси, а также стрижки с кривыми разрезами. Парикмахер и креативный директор бренда ColorWow Дом Сили рассказал, что последняя характеризуется U-образной формой по длине прядей. «Кривая стрижка — одна из самых мечтательных укладок, которые вы можете получить для нежного обрамления подбородка, щек и ключиц», — отметил специалист.

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Помимо прочего, среди трендов были выделены стрижка «волчонок», многослойность и челка эпохи нулевых, которую на данный момент носят телезвезда Ким Кардашьян и актриса Дженна Ортега. В первом случае данная прическа является гибридной версией маллета и боба. Что касается многослойности, то Томпсон заявил, что она подойдет как кудрявым, так и прямым прядям. «Эта прическа никогда не выйдет из моды, так как не требует особого ухода. При этом она придает уникальности каждому человеку и одновременно выглядит достаточно современно», — согласился с коллегой стилист Джейсон Коллиер.

Ранее стилист Николь Петти назвала лучшие стрижки в зависимости от формы лица. Так, женщинам с большим круглым лицом подходят длинные многослойные стрижки со смещенным от центра пробором, а также волнистые пряди и наращенные волосы, отметила эксперт.

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Мария Винар
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