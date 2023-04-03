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09:04, 3 апреля 2023Ценности

Названы лучшие стрижки в зависимости от формы лица

Стилистка Петти: женщинам с круглым лицом подходят длинные волосы и стрижка пикси

Фото: Adam Winger / Unsplash

Стилистка продающего накладные волосы онлайн-магазина Milk + Blush Николь Петти назвала лучшие стрижки в зависимости от формы лица. Ее комментарий приводит Express.co.uk.

Так, женщинам с большим круглым лицом подходят длинные многослойные стрижки со смещенным от центра пробором, а также волнистые пряди и наращенные волосы, отметила эксперт. Кроме того, она посоветовала обратить внимание на популярный в 2023 году бокс-боб и пикси.

В то же время обладательницам худых удлиненных лиц, напротив, следует выбирать прически средней длины. По словам специалистки, наиболее удачными для них станут боб до плеч с комбинацией длинных и коротких слоев, к которому можно добавить челку-шторку, а также шегги и маллет. Что касается окрашивания — предпочтительно сделать блики или балаяж.

Ранее парикмахер Стелла Чини перечислила пять лучших стрижек для всех типов лица. В первую очередь в список вошла многослойная стрижка-бабочка, которая является современной разновидностью каскада или лесенки. Также стилист посоветовала женщинам попробовать ультракороткую прическу.

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Алина Гостева
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