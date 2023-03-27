Парикмахер перечислила пять лучших стрижек для всех типов лица

Стилист Стелла Чини: челка-шторка подойдет всем типам лица

Парикмахер Стелла Чини перечислила пять лучших стрижек для всех типов лица. Соответствующей информацией она поделилась в своем TikTok-аккаунте, который насчитывает 210,5 тысячи подписчиков.

В первую очередь в список вошла многослойная стрижка-бабочка, которая является современной разновидностью каскада или лесенки. Также стилист посоветовала женщинам попробовать ультракороткую прическу (buzz cut). «Такой стиль позволит вам выйти из зоны комфорта и поэкспериментировать над своей внешностью», — пояснила она.

Помимо этого, Чини назвала челку-шторку прической, подходящей для любого типа лица. По словам парикмахера, отлично будут смотреться тупой боб с прямой линией среза волос и стрижка-пикси — короткая сзади и по бокам головы стрижка с очень короткой челкой.

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