Парикмахеры назвали самый модный цвет волос в 2023 году

Парикмахеры Баум и Роулинг назвали светло-коричневый цвет волос самым модным в 2023 году

Колорист из Нью-Йорка Эмали Баум и владелица салона красоты Beauty Supply в Сохо Элис Роулинг назвали самый модный цвет волос на 2023 год. Соответствующий материал появился на сайте издания SheFinds.

Речь идет о светло-коричневом оттенке, который также получил название «капучино». «Окрашивание "капучино" — это теплая основа коричневого, которая дополняется золотистыми и светлыми штрихами по технике балаяжа», — рассказала Баум и отметила, что подобный цвет волос носили модель Хейли Бибер, певица Джейн Биркин и бывшая возлюбленная актера Леонардо ДиКаприо Камилла Морроне.

Кроме того, по словам парикмахеров, данный оттенок выглядит очень натурально и не требует особого ухода. Однако Роулинг обратила внимание на то, что для «капучино» необходимо использовать синий шампунь, действие которого направлено на предотвращение оранжевых подтонов.

В январе звездный парикмахер назвал самую трендовую прическу 2023 года. Креативный директор ColorWow Дом Сили рассказал, что модными станут стрижки, имитирующие букву C. По словам эксперта, плюсом упомянутой прически является ее универсальность — она подойдет обладательницам любого типа волос.