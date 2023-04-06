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04:01, 6 апреля 2023Ценности

Официантка надела бюстгальтер вместо топа на вечеринку и восхитила подписчиков

Официантка бара Hooters Мэдисон Ново опубликовала фото из клуба в бюстгальтере вместо топа

Фото: @madisongnovo

Официантка одного из баров сети Hooters, расположенного в США, опубликовала фотографию в откровенном наряде, который она выбрала для вечеринки, и восхитила подписчиков. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

На размещенном снимке пользовательница сети Мэдисон Ново позирует в черном бюстгальтере, который она надела под укороченную куртку вместо топа, мини-шортах и высоких сапогах. «[Она получает] все, что хочет!» — подписала девушка свой пост. Известно, что в таком виде героиня материала, которая победила в конкурсе «Мисс Hooters International» в 2022 году, посетила ночной клуб в Майами.

Пользователи сети восхитились внешностью Ново в комментариях под кадром. «Ты бы выиграла и в "Мисс США" — вот насколько ты красивая», «Мне нужна вода, стало слишком жарко», «Ты просто богиня», — хвалили они.

В октябре 2022 года блогерша Тони из Техаса, США, надела старую рабочую униформу и восхитила зрителей. Бывшая официантка популярной американской сети баров Hooters примерила на камеру одежду, которую носила в молодости — 23 года назад. Она позировала в белом кроп-топе и коротких оранжевых шортах.

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Карина Черных
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