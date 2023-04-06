Прогноз будущего мировой экономики оказался худшим за три десятилетия

МВФ: мировая экономика будет расти примерно на три процента ежегодно в течение пяти лет

Международный валютный фонд (МВФ) предупредил о самом слабом прогнозе глобального экономического роста на ближайшие пять лет более чем за три десятилетия. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявления директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой.

Глава МВФ ожидает, что мировая экономика будет расти примерно на три процента в течение следующих пяти лет, а сдерживающим фактором станут высокие процентные ставки. Такой прогноз роста не только самый низкий с 1990 года, но также меньше среднего пятилетнего показателя в 3,8 процента за последние два десятилетия. Георгиева добавила, что мировой ВПП в 2023 году, вероятно, увеличится менее чем на три процента, что соответствует январскому прогнозу фонда в 2,9 процента.

По мнению МВФ, ужесточение денежно-кредитной политики оказывает давление на спрос и замедляет экономическую активность в США и еврозоне. В результате почти 90 процентов развитых стран столкнется в этом году с замедлением экономического роста. «В условиях растущей геополитической напряженности при все еще высокой инфляции устойчивое восстановление остается недостижимым», — заявила Георгиева. При этом развивающиеся рынки демонстрируют устойчивость, особенно в Азии, а на долю Индии и Китая, как ожидается, придется половина глобального роста.

Высокая инфляция означает, что центральные банки должны продолжать повышать процентные ставки, пока влияние недавних потрясений в банковской отрасли на финансовую стабильность остается контролируемым. Глава МВФ, однако, призвала политиков быть «бдительнее и проворнее, чем когда-либо», так как при сохраняющейся неустойчивости в банковской сфере им придется столкнуться со сложным выбором между инфляцией и защитой финансовой системы.

Более подробный отчет о перспективах мировой экономики Международный валютный фонд планирует опубликовать 11 апреля.

Ранее глава МВФ призвала мир признать, что глобализация мировой экономики привела к несправедливому распределению благ между государствами. Кроме того, Георгиева подчеркнула, что глобальные цепочки поставок должны стать более защищенными.