В МВФ заявили о необходимости признать несправедливое распределение благ в мире

Глава МВФ Георгиева: необходимо признать несправедливое распределение благ между народами

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила о необходимости признать, что глобализация мировой экономики приводит к несправедливому распределению благ между государствами. Ее слова передает РИА Новости.

«Мы должны признать, что блага от глобализации не распределяются справедливым образом между странами и людьми», — отметила глава организации. Кроме того, она подчеркнула, что глобальные цепочки поставок должны стать более защищенными.

Ранее Георгиева предсказала сложности для мировой экономики в этом году. По ее словам, на протяжении некоторого времени глобальная экономика находится в состоянии турбулентности, переживая «шок за шоком».