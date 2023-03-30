В МВФ заявили о необходимости признать несправедливое распределение благ в мире
Глава МВФ Георгиева: необходимо признать несправедливое распределение благ между народами
Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила о необходимости признать, что глобализация мировой экономики приводит к несправедливому распределению благ между государствами. Ее слова передает РИА Новости.
«Мы должны признать, что блага от глобализации не распределяются справедливым образом между странами и людьми», — отметила глава организации. Кроме того, она подчеркнула, что глобальные цепочки поставок должны стать более защищенными.
Ранее Георгиева предсказала сложности для мировой экономики в этом году. По ее словам, на протяжении некоторого времени глобальная экономика находится в состоянии турбулентности, переживая «шок за шоком».