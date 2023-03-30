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07:05, 30 марта 2023Экономика

В МВФ предрекли сложности для мировой экономики

Директор МВФ Кристалина Георгиева: 2023 год будет сложным для мировой экономики
Кристалина Георгиева

Кристалина Георгиева . Фото: Britta Pedersen / dpa / Global Look Press

Международный валютный фонд (МВФ) предрек сложности для мировой экономики в текущем году. Об этом заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, передает РИА Новости.

«Мы ожидаем, что 2023 будет очередным сложным годом», — сказала она. Глава организации отметила, что уже некоторое время глобальная экономика уже находится в состоянии турбулентности и переживает «шок за шоком».

Кроме того, Георгиева выразила мнение, что последствия конфликта на Украине и ужесточение монетарных политик в мире продолжают влиять на темпы глобального роста ВВП. В 2023 году он ожидается на уровне менее трех процентов, уточнила директор МВФ..

Ранее Кристалина Георгиева заявила о высоких рисках для финансовой стабильности в мире. По ее словам, в том числе это происходит из-за «геоэкономической фрагментации».

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Марина Совина
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