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06:39, 26 марта 2023Экономика

В МВФ заявили о высоких рисках для финансовой стабильности в мире

Директор МВФ Георгиева: риски для финансовой стабильности в мире растут из-за ставок

Фото: Yuri Gripas / Reuters

Увеличение центробанками процентных ставок для борьбы с высокой инфляцией усиливает риски для мировой финансовой стабильности, об этом рассказала директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, пишет ТАСС.

По ее словам, неопределенность в мировой экономике сейчас очень высока. В том числе это происходит из-за «геоэкономической фрагментации». «Которая может привести к расколу мира на соперничающие экономические блоки — опасному разделению, в результате которого все станут беднее и менее защищенными», — объяснила она.

Георгиева спрогнозировала, что перспективы развития мировой экономики в среднесрочной перспективе, скорее всего, останутся слабыми.

Ранее сообщалось, что украинский конфликт был «самым важным негативным фактором» для мировой экономики в 2022 году.

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Марина Совина
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