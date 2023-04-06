Казахстан подал иск к партнерам по двум месторождениям нефти

Bloomberg: Казахстан подал иск к партнерам по двум крупным месторождениям нефти

Правительство Казахстана подало иски в международный арбитраж против компаний, которые эксплуатируют два крупных нефтяных месторождения в стране — Кашаган и Карачаганак. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что, по мнению правительства, партнеры по проектам не должны были вычитать расходы в размере 13 миллиардов долларов по Кашагану и 3,5 миллиардов доллароы по Карачаганаку.

В случае успеха, государство будет получать большую долю доходов от месторождений в соответствии с условиями соглашений о разделе продукции, уточняет Bloomberg.

Ранее сообщалось, что Казахстан вместе с другими странами ОПЕК+ намерен дополнительно сократить добычу нефти на 78 тысяч баррелей в сутки с мая и до конца текущего года.