Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
21:23, 2 апреля 2023Экономика

Казахстан сократит добычу нефти

Казахстан сократит добычу нефти на 78 тысяч баррелей в сутки с мая до конца 2023 года

Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

Казахстан вместе с другими странами ОПЕК+ намерен дополнительно сократить добычу нефти на 78 тысяч баррелей в сутки с мая и до конца текущего года. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики страны.

Отмечается, что это является предупредительной мерой в дополнение к решению о сокращении добычи, которое было принято на 33-й министерской встрече ОПЕК+ 5 октября 2022 года.

Также, по словам вице-премьера России Александра Новака, в стране продлевают добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки от средней добычи февраля до конца 2023 года.

Ранее сообщалось, что в первые два месяца 2023 года добыча газа в России сократилась на 9,5 процента в годовом выражении, до 119,4 миллиарда кубометров, основной объем снижения пришелся на «Газпром», поставки которого в Европу резко упали.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
СК возбудил дело об убийстве после гибели военкора Владлена Татарского
В МИД прокомментировали гибель военкора Татарского
Названа причина роста цен на жизнь в Дубае
Американец взорвал гранату в кафе на западе Украины
Объявление ребенка в подъезде подмосковной многоэтажки умилило россиян
Китай призвал Японию «не быть пособником злодеев» в вопросе экспорта чипов
Названы главные ошибки при выборе вуза
Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве в Петербурге
Силуанов рассказал о поступлении в бюджет России около 2,5 триллиона рублей
Тактическое ядерное оружие в Белоруссии придвинут к границе Союзного государства
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.