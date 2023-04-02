Казахстан сократит добычу нефти на 78 тысяч баррелей в сутки с мая до конца 2023 года

Казахстан вместе с другими странами ОПЕК+ намерен дополнительно сократить добычу нефти на 78 тысяч баррелей в сутки с мая и до конца текущего года. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики страны.

Отмечается, что это является предупредительной мерой в дополнение к решению о сокращении добычи, которое было принято на 33-й министерской встрече ОПЕК+ 5 октября 2022 года.

Также, по словам вице-премьера России Александра Новака, в стране продлевают добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки от средней добычи февраля до конца 2023 года.

Ранее сообщалось, что в первые два месяца 2023 года добыча газа в России сократилась на 9,5 процента в годовом выражении, до 119,4 миллиарда кубометров, основной объем снижения пришелся на «Газпром», поставки которого в Европу резко упали.