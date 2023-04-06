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13:12, 6 апреля 2023Бывший СССР

Российский глава Харьковской области назвал притеснение УПЦ религиозным террором

Российский глава Харьковщины Ганчев назвал притеснение УПЦ на Украине религиозным террором

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Притеснение канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Киевом, захват ее храмов, передача их раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) — это террор против православия, заявил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. Об этом сообщает ТАСС.

«Сейчас на Украине происходят полномасштабные рейдерские операции по захвату храмов УПЦ. Православные храмы отдаются в пользование раскольникам, как будто это не святыня, а торговая точка. Это террор в отношении православных людей, в отношении народа и религии в целом. Они делят людей на хороших православных и плохих», — сказал Ганчев.

Показательна, по его словам, ситуация в самой Харьковской области, где священнослужителям предъявляют обвинения в государственной измене практически каждый день.

Накануне во Львове начали снос деревянной церкви Святого равноапостольного князя Владимира. Храм подчиняется УПЦ.

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Алевтина Запольская
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