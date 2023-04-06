Российский глава Харьковской области назвал притеснение УПЦ религиозным террором

Российский глава Харьковщины Ганчев назвал притеснение УПЦ на Украине религиозным террором

Притеснение канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Киевом, захват ее храмов, передача их раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) — это террор против православия, заявил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. Об этом сообщает ТАСС.

«Сейчас на Украине происходят полномасштабные рейдерские операции по захвату храмов УПЦ. Православные храмы отдаются в пользование раскольникам, как будто это не святыня, а торговая точка. Это террор в отношении православных людей, в отношении народа и религии в целом. Они делят людей на хороших православных и плохих», — сказал Ганчев.

Показательна, по его словам, ситуация в самой Харьковской области, где священнослужителям предъявляют обвинения в государственной измене практически каждый день.

Накануне во Львове начали снос деревянной церкви Святого равноапостольного князя Владимира. Храм подчиняется УПЦ.

