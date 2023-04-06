Во Львове начали снос церкви Святого князя Владимира

Во Львове начали снос деревянной церкви Святого равноапостольного князя Владимира УПЦ

Снос деревянной церкви Святого равноапостольного князя Владимира начали во Львове, передает Telegram-канал Klymenko Time. Храм подчиняется канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

Это не первая попытка уничтожить постройку. По словам местных властей, церковь была возведена самовольно и незаконно.

Также здание несколько раз горело, прихожане уверяют, что это были намеренные поджоги. На месте нынешнего храма намереваются построить объект раскольнической православной церкви Украины (ПЦУ).

Ранее верующие канонической УПЦ написали инструкцию по защите храмов от захвата сторонниками раскольнической ПЦУ. Авторы инструкции обратили внимание на необходимость закупить камеры наблюдения и составить поименные списки прихожан во избежание проникновения провокаторов.