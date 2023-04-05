Православные на Украине написали инструкцию по защите церквей от ПЦУ

Верующие УПЦ написали инструкцию по защите церквей от захвата сторонниками ПЦУ

Верующие канонической Украинской православной церкви (УПЦ) написали инструкцию по защите храмов от захвата сторонниками раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ). Ее текст опубликовал Telegram-канал LAVRA Live.

Авторы инструкции обратили внимание на необходимость закупить камеры наблюдения и составить поименные списки прихожан во избежание проникновения провокаторов.

Также, по мнению прихожан УПЦ, нужно всегда закрывать двери храмов во время богослужения и проводить службы только рано утром или ночью.

Для защиты храмов в инструкции рекомендуется привлечь сторожей и договориться с охранными компаниями, которые смогут приезжать по первому требованию прихода.

Кроме того, авторы обращения описали схему, которую используют сторонники ПЦУ при захвате храмов. Отмечается, что они приходят на богослужение в составе 50-100 человек, в это же время к храму приезжает полиция. Затем раскольники заявляют, что они и есть прихожане церкви, и при полиции проводят собрание по переходу в состав ПЦУ.

Ранее стало известно о переводе церкви святого Георгия Победоносца во Львове в состав ПЦУ, в Черновицкой области раскольники захватили храм УПЦ прямо в момент отпевания погибшего украинского солдата.