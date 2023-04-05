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16:05, 5 апреля 2023Бывший СССР

Православные на Украине написали инструкцию по защите церквей от ПЦУ

Верующие УПЦ написали инструкцию по защите церквей от захвата сторонниками ПЦУ

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Верующие канонической Украинской православной церкви (УПЦ) написали инструкцию по защите храмов от захвата сторонниками раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ). Ее текст опубликовал Telegram-канал LAVRA Live.

Авторы инструкции обратили внимание на необходимость закупить камеры наблюдения и составить поименные списки прихожан во избежание проникновения провокаторов.

Также, по мнению прихожан УПЦ, нужно всегда закрывать двери храмов во время богослужения и проводить службы только рано утром или ночью.

Для защиты храмов в инструкции рекомендуется привлечь сторожей и договориться с охранными компаниями, которые смогут приезжать по первому требованию прихода.

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Кроме того, авторы обращения описали схему, которую используют сторонники ПЦУ при захвате храмов. Отмечается, что они приходят на богослужение в составе 50-100 человек, в это же время к храму приезжает полиция. Затем раскольники заявляют, что они и есть прихожане церкви, и при полиции проводят собрание по переходу в состав ПЦУ.

Ранее стало известно о переводе церкви святого Георгия Победоносца во Львове в состав ПЦУ, в Черновицкой области раскольники захватили храм УПЦ прямо в момент отпевания погибшего украинского солдата.

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Алевтина Запольская
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