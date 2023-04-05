Раскольники захватили православный храм во время отпевания погибшего солдата ВСУ

В УПЦ сообщили о захвате храма сторонниками ПЦУ во время отпевания погибшего солдата ВСУ

Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили храм Украинской православной церкви (УПЦ) в Черновицкой области прямо во время отпевания погибшего солдата Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил информационно-просветительский отдел УПЦ.

«Прямо во время похорон боевики в балаклавах пилят дверь в алтарь храма. Батюшки ПЦУ в это время перед храмом изображают молитву», — сообщили в Черновицко-Буковинской епархии.

УПЦ и ПЦУ предварительно договорились о церемонии отпевания погибшего возле Свято-Михайловского собора в селе Задубровка. При этом к 10 часам возле храма появились 40 молодых людей, прятавших лица под балаклавами.

Ранее сторонники ПЦУ ворвались в православный собор в городе Хмельницкий, выгнали верующих и священников и впустили в него комиссию для описи церковного имущества.

Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк сравнил УПЦ с «гнойником, который нужно зачистить». Политик считает, что «зачистить пророссийских» надо было раньше, но сейчас это все еще возможно сделать.