На Украине УПЦ лишили права на землю Свято-Покровского кафедрального собора

Депутаты Хмельницкого лишили УПЦ права пользования землей захваченного ПЦУ собора

Депутаты Хмельницкого городского совета лишили Украинскую православную церковь (УПЦ) права пользования землей собора, захваченного Православной церковью Украины (ПЦУ). Об этом сообщил Telegram-канал «Общественное Хмельницкий».

Решение было принято на внеочередной сессии совета и касается Свято-Покровского кафедрального собора, ранее принадлежавшего УПЦ, говорится в сообщении.

В воскресенье, 2 апреля, в собор во время богослужения пришла толпа сторонников ПЦУ. Раскольники выгнали верующих и священников из храма и впустили в него комиссию для описи церковного имущества.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отреагировал на петицию с требованием не запрещать УПЦ тем, что поручил государственной службе по этнополитике и свободе совести «проработать этот вопрос».

Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк сравнил Украинскую православную церковь с «гнойником, который нужно зачистить». По его словам, «зачистить пророссийских» стоило раньше, но сейчас это все еще возможно сделать.