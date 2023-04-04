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11:15, 4 апреля 2023Бывший СССР

На Украине УПЦ лишили права на землю Свято-Покровского кафедрального собора

Депутаты Хмельницкого лишили УПЦ права пользования землей захваченного ПЦУ собора

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Депутаты Хмельницкого городского совета лишили Украинскую православную церковь (УПЦ) права пользования землей собора, захваченного Православной церковью Украины (ПЦУ). Об этом сообщил Telegram-канал «Общественное Хмельницкий».

Решение было принято на внеочередной сессии совета и касается Свято-Покровского кафедрального собора, ранее принадлежавшего УПЦ, говорится в сообщении.

В воскресенье, 2 апреля, в собор во время богослужения пришла толпа сторонников ПЦУ. Раскольники выгнали верующих и священников из храма и впустили в него комиссию для описи церковного имущества.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отреагировал на петицию с требованием не запрещать УПЦ тем, что поручил государственной службе по этнополитике и свободе совести «проработать этот вопрос».

Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк сравнил Украинскую православную церковь с «гнойником, который нужно зачистить». По его словам, «зачистить пророссийских» стоило раньше, но сейчас это все еще возможно сделать.

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Алевтина Запольская
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