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15:27, 2 апреля 2023Бывший СССР

Премьер Украины ответил на петицию с требованием не запрещать УПЦ

Премьер Украины Шмыгаль поручил проработать вопросы в петиции с просьбой не запрещать УПЦ

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил проработать вопросы, затронутые в петиции с требованием не запрещать деятельность канонической Украинской православной церкви (УПЦ) на территории страны. Ответ премьера на петицию опубликовала УПЦ в своем официальном Telegram-канале.

«Учитывая то, что затронутые в петиции вопросы имеют комплексный характер, государственной службе по этнополитике и свободе совести поручено проработать их и о результатах проинформировать автора петиции и кабинет министров», — указано в сообщении Шмыгаля.

Петиция появилась на сайте украинского кабмина 14 января. Необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов она набрала спустя два месяца.

19 января правительство Украины внесло в Верховную Раду закон, направленный на запрет УПЦ Московского патриархата, если украинские власти придут к выводу, что она связана с Россией. Шмыгаль выступил инициатором законопроекта.

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Сейчас УПЦ — самоуправляемая церковь в составе Московского патриархата во главе с митрополитом Онуфрием. Помимо нее на Украине существует также Православная церковь Украины (ПЦУ) и другие православные церкви. ПЦУ существует с 2018 года, когда патриарх Константинопольский Варфоломей даровал ей томос (указ о получении автокефалии).

Украинские власти приняли решение запретить УПЦ Московского патриархата, несмотря на то что после начала российской спецоперации церковь объявила о своей полной самостоятельности и независимости от Русской православной церкви (РПЦ), осудила военные действия и позицию патриарха Кирилла.

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Софья Ермакова
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