Сторонники ПЦУ захватили собор в Хмельницком

TACC: сторонники ПЦУ захватили кафедральный собор в Хмельницком

В воскресенье, 2 апреля, сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили кафедральный собор в Хмельницком. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на УНН.

Известно, что комиссия, проводившая голосование за перевод храма под юрисдикцию ПЦУ, уже описывает его имущество. Ключи от собора также передали комиссии.

Ранее Хмельницкая епархия на Украине заявила о подготовке к захвату собора. «Сегодня собираются захватывать кафедральный собор в городе Хмельницкий. Просим молитв!» — говорилось в сообщении Союза православных журналистов.

Также 2 апреля стало известно, что одетый в военную форму мужчина, устроил провокацию в Покровском кафедральном соборе в Хмельницком. Он напал на священнослужителя и сорвав службу.

