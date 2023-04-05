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11:22, 5 апреля 2023Бывший СССР

На Украине начали перевод церкви УПЦ в ПЦУ

«Страна.ua»: во Львове начали перевод церкви Святого Георгия Победоносца УПЦ в ПЦУ

Фото: Eugene83 / Shutterstock / Fotodom

Во Львове начали процесс перевода церкви Святого Георгия Победоносца Украинской православной церкови (УПЦ) в Православную церковь Украины (ПЦУ). Об этом сообщает издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

Глава областной военной администрации (ОВА) Максим Козицкий понадеялся, что в ближайшее время эта церковь станет «гарнизонным храмом ПЦУ». Как он утверждает, прихожане принимают решение о ее переводе.

Кроме того, издание напомнило слова мэра Львова Андрея Садового, согласно которым, церковь Святого Георгия Победоносца принадлежит религиозной общине, которая якобы отрекается от УПЦ. Градоначальник отметил, что есть два варианта: официально стать ПЦУ или «пройти процесс национализации».

Ранее члены Хмельницкого городского совета лишили УПЦ права пользования землей собора, захваченного ПЦУ. Решение приняли на внеочередной сессии горсовета. Оно касается Свято-Покровского кафедрального собора, ранее принадлежавшего УПЦ.

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Кристина Есикова
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