На Украине начали перевод церкви УПЦ в ПЦУ

«Страна.ua»: во Львове начали перевод церкви Святого Георгия Победоносца УПЦ в ПЦУ

Во Львове начали процесс перевода церкви Святого Георгия Победоносца Украинской православной церкови (УПЦ) в Православную церковь Украины (ПЦУ). Об этом сообщает издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

Глава областной военной администрации (ОВА) Максим Козицкий понадеялся, что в ближайшее время эта церковь станет «гарнизонным храмом ПЦУ». Как он утверждает, прихожане принимают решение о ее переводе.

Кроме того, издание напомнило слова мэра Львова Андрея Садового, согласно которым, церковь Святого Георгия Победоносца принадлежит религиозной общине, которая якобы отрекается от УПЦ. Градоначальник отметил, что есть два варианта: официально стать ПЦУ или «пройти процесс национализации».

Ранее члены Хмельницкого городского совета лишили УПЦ права пользования землей собора, захваченного ПЦУ. Решение приняли на внеочередной сессии горсовета. Оно касается Свято-Покровского кафедрального собора, ранее принадлежавшего УПЦ.