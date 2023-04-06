Бывшая стюардесса рассказала об употребляющих кокаин ради худобы бортпроводниках

Vice: экс-стюардесса рассказала об изнасилованиях бортпроводниц и их пристрастии к кокаину

Бывшая стюардесса рассказала о жестких стандартах красоты в сфере авиации, из-за чего девушки начинают употреблять наркотики и прибегают к пластической хирургии. Об этом она анонимно сообщила в беседе с Vice, интервью размещено на YouTube-канале издания.

По словам экс-стюардессы, ее коллеги принимали героин и кокаин, чтобы быстро похудеть. Однако из-за пристрастия к запрещенным веществам страдала психика, поэтому члены экипажа не всегда были подготовлены к экстренным ситуациям. Это, по ее мнению, ставило под сомнение безопасность рейса.

Кроме того, девушка рассказала в интервью, что бортпроводницы часто подвергаются сексуальному насилию со стороны коллег и пассажиров. Она вспоминала инциденты, когда занимающиеся сексом на последних рядах самолета путешественники могли предлагать стюардессам присоединиться.

Ранее в январе американская стюардесса объяснила желание пассажиров самолета вступить в клуб Mile High Club, занявшись сексом на борту. Бортпроводница Кали Харлоу из США отметила, что самолет кажется пассажирам «отдельным миром» без правил, «где любые выходки могут сойти с рук».