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20:43, 6 апреля 2023Путешествия

Бывшая стюардесса рассказала об употребляющих кокаин ради худобы бортпроводниках

Vice: экс-стюардесса рассказала об изнасилованиях бортпроводниц и их пристрастии к кокаину

Фото: Sebastian Kahnert /dpa-Zentralbild / Globallookpress.com

Бывшая стюардесса рассказала о жестких стандартах красоты в сфере авиации, из-за чего девушки начинают употреблять наркотики и прибегают к пластической хирургии. Об этом она анонимно сообщила в беседе с Vice, интервью размещено на YouTube-канале издания.

По словам экс-стюардессы, ее коллеги принимали героин и кокаин, чтобы быстро похудеть. Однако из-за пристрастия к запрещенным веществам страдала психика, поэтому члены экипажа не всегда были подготовлены к экстренным ситуациям. Это, по ее мнению, ставило под сомнение безопасность рейса.

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Кроме того, девушка рассказала в интервью, что бортпроводницы часто подвергаются сексуальному насилию со стороны коллег и пассажиров. Она вспоминала инциденты, когда занимающиеся сексом на последних рядах самолета путешественники могли предлагать стюардессам присоединиться.

Ранее в январе американская стюардесса объяснила желание пассажиров самолета вступить в клуб Mile High Club, занявшись сексом на борту. Бортпроводница Кали Харлоу из США отметила, что самолет кажется пассажирам «отдельным миром» без правил, «где любые выходки могут сойти с рук».

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Зарина Дзагоева
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