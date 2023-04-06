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06:54, 6 апреля 2023Бывший СССР

Российская артиллерия сорвала три попытки ротации ВСУ

Российская артиллерия на купянском направлении сорвала три попытки ротации ВСУ

Фото: РИА Новости

Начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что российская артиллерия сорвала три попытки ротации подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Его заявление приводит РИА Новости.

По словам полковника, в течение дня российские военные вскрыли и ликвидировали три диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) Украины из состава 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад и 103-й бригады теробороны.

Попытки ротации ВСУ были сорваны в районе Двуречного, Синьковки и Стельмаховки, заявил Зыбинский. Потери украинской армии составили до 15 боевиков, указал офицер.

2 апреля Зыбинский сообщил, что российские войска уничтожили за сутки пять ДРГ Украины. Он добавил, что российские военные огнем «Гиацинта» сорвали ротацию подразделений ВСУ в районе населенного пункта Двуречное.

Марина Совина
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