Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
08:28, 6 апреля 2023Интернет и СМИ

Малышева предупредила об опасных последствиях популярной процедуры

Малышева рассказала, что ламинирование ресниц может вызывать сильную аллергию или ожог

Фото: Style-photo / Shutterstock / Fotodom

Доктор медицинских наук Елена Малышева, офтальмолог Михаил Коновалов в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале предупредила об опасных последствиях ламинирования ресниц. Врач рассказала, что эта популярная среди россиянок косметологическая процедура может вызывать сильную аллергию или ожог. Выпуск доступен на сайте телеканала.

Специалисты рассказали, что состав, который наносится на ресницы для ламинирования, состоит из краски, клея и силикона. По словам Малышевой, в России указанные компоненты сертифицированы и сами по себе не опасны. Однако у некоторых отдельных людей может возникать аллергическая реакция на эти компоненты, что в результате может привести к сильному отеку или ожогу.

«Мы живые люди, и у нас бывают реакции на любые препараты, компоненты, клей, краску — на все может быть аллергия», — объяснил Коновалов. Офтальмолог добавил, что у каждого дома должен быть всегда заготовлен заправленный в шприц адреналин на случай тяжелой аллергической реакции. «Когда вы видите тяжелую аллергическую реакцию у себя или у кого-либо, сделайте инъекцию этого адреналина в любую часть тела, и тогда эту реакцию можно прервать», — добавил он.

Врачи предупредили, что перед любой новой процедурой, в том числе перед ламинированием ресниц, важно сначала провести кожный тест — нанести на предплечье состав на 15-20 минут и посмотреть на реакцию кожи. «Если ламинирование вызвало ожог, конечно, на коже было бы то же самое, и можно было понять, что этого делать не нужно», — заключил Коновалов.

Ранее Малышева развеяла распространенный у россиян миф о продуктах. Врач назвала заблуждением мнение о том, что замороженные овощи и ягоды теряют полезные свойства.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Давыдов
Обсудить
Последние новости
Украинские военные начали массово отступать из Артемовска
Миллионер придумал способ скрыть богатство от жадных родственников
Турист сделал фотографию во время отпуска в Индии и погиб
В Канаде более миллиона человек остались без света из-за ледяного дождя
Раскрыта оптимальная частота стирки бюстгальтера и его влияние на рост груди
Иностранца на Сахалине приговорили к 12 годам за помощь террористам
Раскрыта новая консоль PlayStation
В США рассказали о переметнувшейся на сторону Китая стране
Европейский дипломат заявил о давлении стран G7 на Украину
После падения украинского самолета у комбината в Брянской области нашли воронки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.