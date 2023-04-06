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08:28, 6 апреля 2023Ценности

Плюс-сайз-модель Эшли Грэм показала особенности фигуры на фото в бикини

Плюс-сайз-модель Эшли Грэм показала растяжки и складки на фото в бикини

Фото: @ashleygraham

Американская плюс-сайз-модель и активистка бодипозитива Эшли Грэм снялась в откровенном образе. Фото опубликованы на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах манекенщица предстала в лиловом бикини бренда Knix, которое состояло из топа без чашек и трусов с завышенной талией. Знаменитость продемонстрировала фигуру с разных ракурсов, показав на камеру ее особенности, в том числе складки и растяжки на животе и бедрах. При этом девушка распустила волосы и дополнила образ несколькими серьгами золотистого цвета.

В свою очередь поклонники оценили внешний вид инфлюэнсерши в комментариях. «Ты вдохновляешь меня каждый день», «Обворожительная», «Настоящая женщина», «Королева», «Удивительная красота», — восхитились пользователи сети.

В марте Эшли Грэм поделилась снимком в откровенном образе и восхитила фанатов. Плюс-сайз-манекенщица опубликовала фотографию, на которой она позирует в спальне обнаженной, прикрывая оголенные части тела руками и небольшой сумкой бежевого цвета.

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Карина Черных
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