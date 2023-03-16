Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
01:00, 16 марта 2023Ценности

Плюс-сайз-модель Эшли Грэм снялась обнаженной

Плюс-сайз-модель Эшли Грэм снялась обнаженной в спальне и восхитила поклонников

Фото: @ashleygraham

Американская модель и активистка бодипозитива Эшли Грэм поделилась снимком в откровенном образе и восхитила фанатов. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Плюс-сайз-манекенщица опубликовала фотографию, на которой она позирует в спальне обнаженной, прикрывая оголенные части тела руками и небольшой сумкой бежевого цвета. При этом волосы знаменитости заплели в несколько косичек, а на ее лицо нанесли макияж в нюдовых оттенках. Вдобавок она надела множество золотых украшений: серьги и несколько колец.

Подписчики оценили внешний вид Грэм, о чем написали в многочисленных комментариях под публикацией. «Обожаю тебя за смелость!», «Самая сексуальная и красивая женщина», «Просто вау», «Огонь», «Ты нереальный человек», «Люблю тебя!» — высказывались поклонники.

В октябре 2022 года Эшли Грэм продемонстрировала живот, покрытый в области пупка растяжками, появившимися после рождения троих детей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Карина Черных
Обсудить
Последние новости
Стало известно об удалении программного обеспечения упавшего в Черном море БПЛА
Аксенов предложил несогласным со спецоперацией россиянам уехать из страны
Почтовый клиент Outlook взломали
Раскрыт план G7 по потолку цен на российскую нефть
КНДР запустила баллистическую ракету
Россиян бесплатно обучат для трудоустройства на предприятиях ОПК
Доля российских ноутбуков на рынке увеличилась вдвое
Названо количество ожидающих решения своей судьбы лошадей Московского ипподрома
Плюс-сайз-модель Эшли Грэм снялась обнаженной
Определились все участники 1/4 финала Лиги чемпионов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.