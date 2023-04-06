Спикер парламента Литвы раскритиковала планы по проверке знания языка украинцами

Спикер Сейма Литвы раскритиковала планы по проверке знания литовского языка украинцами

Планы по проверке знания литовского языка украинскими беженцами, которые устроились на работу в Литве, раскритиковала спикер парламента республики Виктория Чмилите-Нильсен. Ее слова приводит ТАСС.

«Мне кажется, что она оторвалась от реальности. В теперешней ситуации надо не грозить наказаниями, а создать максимальные условия для изучения языка», — сказала Чмилите-Нильсен.

Инспекция по государственному литовскому языку ранее заявила, что с марта 2024 года будет требовать от работодателей сертификата о знании нанятыми украинцами литовского языка.

Ранее председатель Государственной языковой инспекции Литвы Аудрюс Валотка заявил, что слова проживающих в республике украинских беженцев о ненужности литовского языка напоминают заявления «русских оккупантов». Чиновник призвал граждан Литвы быть более требовательными в отношении своего родного языка.