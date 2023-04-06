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12:09, 6 апреля 2023Бывший СССР

Спикер парламента Литвы раскритиковала планы по проверке знания языка украинцами

Спикер Сейма Литвы раскритиковала планы по проверке знания литовского языка украинцами

Фото: Tarasov / Globallookpress.com

Планы по проверке знания литовского языка украинскими беженцами, которые устроились на работу в Литве, раскритиковала спикер парламента республики Виктория Чмилите-Нильсен. Ее слова приводит ТАСС.

«Мне кажется, что она оторвалась от реальности. В теперешней ситуации надо не грозить наказаниями, а создать максимальные условия для изучения языка», — сказала Чмилите-Нильсен.

Инспекция по государственному литовскому языку ранее заявила, что с марта 2024 года будет требовать от работодателей сертификата о знании нанятыми украинцами литовского языка.

Ранее председатель Государственной языковой инспекции Литвы Аудрюс Валотка заявил, что слова проживающих в республике украинских беженцев о ненужности литовского языка напоминают заявления «русских оккупантов». Чиновник призвал граждан Литвы быть более требовательными в отношении своего родного языка.

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Алевтина Запольская
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