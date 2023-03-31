В Литве украинских беженцев сравнили с «русскими оккупантами»

Литовский чиновник сравнил украинских беженцев с «русскими оккупантами» из-за слов о языке

Председатель Государственной языковой инспекции Литвы Аудрюс Валотка заявил, что слова проживающих в республике украинских беженцев о ненужности литовского языка напоминают заявления «русских оккупантов». Своим мнением он поделился в интервью LRT.

Чиновник призвал граждан Литвы быть более требовательными в отношении своего родного языка. По словам Валотки, подобные «нарративы», с которыми выступают украинские военные беженцы, литовцы якобы десятилетиями слышали от «колонистов».

«Так говорили русские оккупанты», — заключил глава языковой инспекции.

Чиновник предупредил, что литовцы могут в кратчайшие сроки «поменять свое мнение» о беженцах с Украины. Он обратил внимание, что в Литве с украинцами зачастую говорят на русском, но «все это понимают, что такая лояльность не навсегда».

Ранее обозреватель Людмила Ксенз сообщила, что украинцы начали массово уезжать в Польшу и страны Прибалтики под видом студентов, чтобы уклониться от призыва в армию. Работоспособность схемы подтвердил один из преподавателей частного вильнюсского университета Казимира Симонявичюса. Он также подчеркнул, что некоторые вузы Литвы в этом году ввели обучение на русском и предоставили скидки украинцам.