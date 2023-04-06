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14:36, 6 апреля 2023Из жизни

Мужчина сорвал джекпот и принял звонок от организаторов лотереи за розыгрыш

UPI: мужчина сорвал джекпот и не поверил звонку с сообщением о выигрыше

Фото: Swen Pförtner / DPA / Globallookpress.com

Житель австралийского штата Новый Южный Уэльс сорвал джекпот в лотерею и принял звонок с сообщением о выигрыше за розыгрыш. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Организаторы лотереи позвонили мужчине по телефону, чтобы сообщить, что он выиграл более 66 тысяч австралийских долларов (5,1 миллиона рублей). Победитель сначала не поверил в правдивость этой информации.

«Боже мой! Я думал, что это розыгрыш! Не могу передать, как я рад, что ответил на звонок! У меня нет слов! Это невероятно. Я играю в лотерею уже десять лет, но никогда не ожидал выиграть», — рассказал австралиец, который приобрел лотерейный билет онлайн.

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Мужчина отметил, что уже знает, как использовать выигрыш. «Это изменило мою жизнь на 180 градусов. Я потрачу все деньги на погашение ипотеки на недавно купленный дом, и этого мне будет достаточно», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в США 47-летняя жительница штата Мичиган сорвала куш в лотерею и не поверила сообщению, в котором говорилось о ее выигрыше. Победительница была уверена, что проиграла.

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Алиса Дмитриева
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