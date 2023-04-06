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12:39, 6 апреля 2023Путешествия

Пытавшегося выйти из самолета во время полета россиянина положили в психбольницу

Дебошира, пытавшегося выйти из самолета во время рейса в Магадан, положили в психбольницу

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Медики положили в психиатрическую больницу россиянина, пытавшегося выйти из самолета во время рейса из Москвы в Магадан. Об этом РИА Новости рассказали в линейном отделе полиции в магаданском аэропорту МВД России на транспорте.

Собеседник агентства сообщил, что правоохранителям не удалось добиться от дебошира каких-либо пояснений, поскольку он был невменяемым. «Поэтому сейчас он находится в психиатрической лечебнице, его обследуют медики, — добавил представитель авиагавани. — Надеюсь, что в ближайшие дни они дадут заключение о его состоянии».

Ранее стало известно, что пассажир самолета из Мурманска в Магадан, летевшего с пересадкой в Москве, захотел выйти из лайнера во время полета. По словам очевидцев, после вылета из столичного аэропорта Шереметьево дебошир поднялся с кресла и попытался открыть аварийную дверь. Общими усилиями попутчиков и членов экипажа мужчину удалось скрутить.

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Фариза Бацазова
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