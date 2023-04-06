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16:45, 6 апреля 2023Мир

Си Цзиньпин назвал несбыточными мечтами уступки КНР в тайваньском вопросе

Председатель КНР Си Цзиньпин назвал несбыточными мечтами уступки в тайваньском вопросе

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Уступки Китая по тайваньскому вопросу являются несбыточными мечтами. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, передает ТАСС.

«Тот, кто ожидает, что Китай пойдет на компромиссы и уступки в тайваньском вопросе, просто стреляет себе в ногу. Все это — несбыточные мечты», — сказал политик в разговоре с главой Европейской Комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Ранее Минобороны КНР предупредило США о высокой боевой готовности народно-освободительной армии Китая (НОАК) для защиты национального суверенитета в Тайваньском проливе. В оборонном ведомстве призвали американскую сторону прекратить любые контакты с Тайванем и «прекратить грубо вмешиваться во внутренние дела КНР».

Китай считает Тайвань частью своей территории, хотя остров находится под самоуправлением с момента отделения от материка в 1949 году после гражданской войны. Пекин также не признает пролив международными водами.

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Анжелика Бережная
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