Россиянам назвали самую модную мужскую одежду на весну

Стилистка Ольга Ким назвала бейсболки и брюки карго самыми модными на весну 2023 года

Стилистка Ольга Ким назвала россиянам самую модную мужскую одежду на весну 2023 года. Ее комментарий приводит News.ru.

В списке наиболее трендовых вещей оказались брюки карго из денима или футера, а также пальто прямого кроя и рубашки из плотной ткани, которые можно носить вместо пиджаков. Кроме того, актуальными в текущем сезоне стали бейсболки, отметила эксперт. Она посоветовала носить их как с толстовками, так и с более формальными предметами гардероба.

Что касается обуви, предпочтительно выбирать кроссовки или кеды в ретростиле. В то же время мужчинам можно приобрести базовые ботинки на уплотненной подошве.

Ранее Ольга Ким также назвала самую модную одежду на весну 2023 года для россиянок. Специалист рассказала, что в теплом сезоне у каждой женщины в гардеробе должны присутствовать пальто в длине миди или макси, парка свободного кроя и бомбер.