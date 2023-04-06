Назван процент принимающих на работу мигрантов работодателей

Headhunter: 16% российских работодателей принимают на работу трудовых мигрантов

Каждый шестой работодатель в России принимает на работу трудовых мигрантов. Процент назвало ТАСС, ссылаясь на результаты исследования Headhunter среди почти 2,5 тысяч соискателей и компаний-работодателей.

По данным опроса, 16 процентов респондентов принимают на работу трудовых мигрантов. В 76 процентах случаев таких работодатели принимают до 10 человек в месяц. 13 процентов компаний готовы устроить до 20 иностранных работников.

Отмечается, что чаще всего российские работодатели принимают на работу граждан Узбекистана (56 процентов), Таджикистана (55 процентов) и Кыргызстана (53 процента).

Ранее сообщалось, что за последние полгода большинство российских работодателей стали в полтора раза дольше искать сотрудников. Компании из сферы образования и науки, а также медицины и энергетики испытывают нехватку линейного персонала.