Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:40, 6 апреля 2023Россия

Назван процент принимающих на работу мигрантов работодателей

Headhunter: 16% российских работодателей принимают на работу трудовых мигрантов

Фото: Елизавета Азарова / РИА Новости

Каждый шестой работодатель в России принимает на работу трудовых мигрантов. Процент назвало ТАСС, ссылаясь на результаты исследования Headhunter среди почти 2,5 тысяч соискателей и компаний-работодателей.

По данным опроса, 16 процентов респондентов принимают на работу трудовых мигрантов. В 76 процентах случаев таких работодатели принимают до 10 человек в месяц. 13 процентов компаний готовы устроить до 20 иностранных работников.

Отмечается, что чаще всего российские работодатели принимают на работу граждан Узбекистана (56 процентов), Таджикистана (55 процентов) и Кыргызстана (53 процента).

Ранее сообщалось, что за последние полгода большинство российских работодателей стали в полтора раза дольше искать сотрудников. Компании из сферы образования и науки, а также медицины и энергетики испытывают нехватку линейного персонала.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Мискевич
Обсудить
Последние новости
На Украине озвучили условие для переговоров по Крыму
В Подмосковье спасли 11-летнюю девочку с опухолью яичника
Негативные последствия для Запада из-за сокращения добычи нефти ОПЕК+ объяснили
Названы снижающие женское либидо факторы
Пара занялась сексом в море на глазах у туристов и попала на видео
В России выросла доля импорта в еде и бытовой технике
Украине напомнили о преступлениях Бандеры после поездки Зеленского в Польшу
Российская артиллерия сорвала три попытки ротации ВСУ
Назван процент принимающих на работу мигрантов работодателей
Российский командир рассказал о дуэлях с ВСУ на берегу Каховского водохранилища
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.