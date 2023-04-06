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10:26, 6 апреля 2023Силовые структуры

Двоих мобилизованных осудили на три года за отказ отправиться на СВО

«Ъ»: двое мобилизованных получили по 3 года за отказ выполнять приказ об отправке на СВО

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

2-й Западный окружной военный суд в Москве признал законным трехлетний приговор, вынесенный двоим мобилизованным Юрию Дегтяреву и Алексею Селиванову за отказ выполнять приказ командира об отправке в зону специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Адвокаты осужденных просили смягчить наказание, указывая, что их подзащитные признали вину и выразили готовность принять участие в боевых действиях, однако апелляционная инстанция отказала защите.

Из материалов дела следует, что Дегтярев и Селиванов были призваны осенью 2022 года в рамках частичной мобилизации. В ноябре они в казарме заявили командиру, что не будут получать бронезащиту с оружием и отправляться к месту СВО. После этого в отношении них было возбуждено уголовное дело по статье 332 Уголовного кодекса РФ («Неисполнение приказа»). По мнению следствия, рядовые подорвали воинскую дисциплину и авторитет командования.

Курский гарнизонный военный суд 22 декабря 2022 года приговорил Дегтярева и Селиванова к трем годам колонии каждого.

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Любовь Ширижик
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