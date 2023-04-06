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10:02, 6 апреля 2023Путешествия

Россияне массово выбрали для отдыха одно неожиданное зарубежное направление

Росстат: турпоток из России в Монголию за 2022 год вырос в 77 раз

Фото: Peter Burdon / Unsplash

Россияне массово выбрали для отдыха одно неожиданное зарубежное направление — Монголия стала лидером по росту потока туристов из РФ. Об этом сообщает интернет-портал BFM.ru со ссылкой на данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

Согласно полученной информации, турпоток из России в восточноазиатскую страну за 2022 год вырос в 77 раз. Для сравнения: популярный у соотечественников Таиланд получил прирост российских путешественников в 12 раз, Грузия — в 7 раз. Что касается стоимости отдыха в Монголии — цена путевки на три-четыре дня стартует от 70 тысяч рублей. Десятидневные туры в среднем обойдутся в 130 тысяч рублей на человека.

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«Мест, которые можно посмотреть, в стране очень много <…>. Южное Гоби — это отрада для глаз, там и пески, и холмы, и даже горы. Проводятся паломнические туры по святым местам — это руины древних буддийских храмов, таких мест тоже много, — рассказала турагент Туяна Бадмаева. — Плюс мы еще возим в город — древнюю столицу Монголии Каракорум, тоже вызывает большой интерес, и оттуда недалеко есть и водопады. Плюс самое главное — это озеро, по подобию Байкала, Хубсугул — очень красивое место, там мы проводим и конные туры, плюс на паромах, на яхтах».

Ранее стало известно, что Росавиация в 2023 году будет работать над возобновлением авиасообщения с Вьетнамом, Монголией, Саудовской Аравией и Южной Кореей. Ожидается, что в 2023 году российские авиакомпании перевезут 101,2 миллиона пассажиров.

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Валентина Процкова
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