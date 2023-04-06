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18:56, 6 апреля 2023Силовые структуры

Двоих молодых россиян осудили за нападение на мать и дочь

В Екатеринбурге двух молодых людей осудили за нападение на девушку и ее мать

Фото: Anelo / Shutterstock /Fotodom

В Екатеринбурге двоих молодых людей приговорили к 3 и 3,5 годам колонии общего режима за нападение на двух женщин. Об этом в среду, 6 апреля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Следствие и суд установили, что в феврале 2022 года фигуранты стали приставать к девушке в общественном транспорте, в связи с чем она попросила мать встретить ее на остановке. Там фигуранты избили потерпевших: мать получила перелом ноги, у дочери диагностировали сотрясение мозга.

Молодых людей в возрасте 18 и 19 лет признали виновными по части 2 статьи 213 («Хулиганство с применением насилия к гражданам, совершенное группой лиц по предварительному сговору, связанное с сопротивлением лицу, пресекающему нарушение общественного порядка»), а также статьям 112 («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»), 162 («Разбой») и 161 («Грабеж») УК РФ.

Вину фигуранты признали частично. Сообщается также, что один из них, будучи несовершеннолетним, был причастен к грабежу, за что стоял на учете.

Ранее сообщалось, что в Ставрополе осудили на девять лет мужчину, избившего до смерти бывшую жену во время ссоры.

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Илона Палей
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