Россиянин избил до смерти бывшую супругу и получил девять лет колонии

В Ставрополе осудили на девять лет мужчину, избившего до смерти бывшую жену во время ссоры

В Ставропольском крае суд приговорил к девяти годам лишения свободы 50-летнего местного жителя за убийство 48-летней бывшей жены. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина признан виновным по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») Уголовного кодекса РФ. Он будет отбывать наказание в колонии особого режима.

По данным ведомства, ночью 13 ноября россиянин выпивал с бывшей женой в Ставрополе, и они поссорились. Тогда фигурант стал избивать женщину — он нанес ей черепно-мозговую травму и сломал ребра. Потерпевшая скончалась.

Отмечается, что осужденный признал вину и раскаялся.

Ранее стало известно, что в Хабаровске приговорили к пожизненному сроку мужчину, застрелившего мужа сожительницы.