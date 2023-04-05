Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:57, 5 апреля 2023Силовые структуры

Россиянин избил до смерти бывшую супругу и получил девять лет колонии

В Ставрополе осудили на девять лет мужчину, избившего до смерти бывшую жену во время ссоры

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

В Ставропольском крае суд приговорил к девяти годам лишения свободы 50-летнего местного жителя за убийство 48-летней бывшей жены. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина признан виновным по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») Уголовного кодекса РФ. Он будет отбывать наказание в колонии особого режима.

По данным ведомства, ночью 13 ноября россиянин выпивал с бывшей женой в Ставрополе, и они поссорились. Тогда фигурант стал избивать женщину — он нанес ей черепно-мозговую травму и сломал ребра. Потерпевшая скончалась.

Отмечается, что осужденный признал вину и раскаялся.

Ранее стало известно, что в Хабаровске приговорили к пожизненному сроку мужчину, застрелившего мужа сожительницы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
В МИД КНР объяснили риторическим приемом заявление о «безграничной дружбе» с РФ
В космосе найдены молекулярные предшественники жизни
Четыре человека попали в больницу после прорыва трубы в Петербурге
В Госдуму внесли законопроект о длинных выходных с 1 по 9 мая
Учительница-тиктокерша рассказала надоевшую ей шутку флиртующих мужчин
Стало известно о возобновлении горных работ на шахте «Листвяжная» после аварии
В Москве стало меньше нового жилья
Последствия аварии с рейсовым автобусом из Москвы попали на видео
На Украине начали перевод церкви УПЦ в ПЦУ
Девушка приняла беременность за камни в почках и неожиданно родила
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.