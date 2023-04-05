Россиянину дали пожизненный срок за убийство мужа сожительницы ради денег

В Хабаровске приговорили к пожизненному сроку мужчину, застрелившего мужа сожительницы

Хабаровский краевой суд приговорил к пожизненному сроку мужчину за нападение на женщину и убийство двух граждан. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов Хабаровского края.

По данным ведомства, в октябре 2018 года фигурант напал на квартирантку и хотел украсть ее деньги, так как знал, что она получила крупную сумму после продажи недвижимости. Однако деньги женщина хранила на закрытом счете, с которого невозможно совершать переводы. Тогда россиянин сбежал.

В июле 2019 году осужденный застрелил мужа сожительницы и спрятал его тело. А в феврале 2020 года он встретился со своим знакомым, который внешне был похож на убитого. Тот по паспорту потерпевшего оформил кредитную карту и получил деньги. В июне 2020 года фигурант с еще одним знакомым вывез в лес 32-летнего гражданина. Они отобрали у него деньги, телефон и банковские карты, а затем застрелили из ружья.

Ранее стало известно, что в Калмыкии осудят 60-летнего мужчину, изрезавшего троих незнакомцев и убившего еще одного.