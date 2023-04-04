Россиянина осудят за убийство мужчины и покушение на троих незнакомцев

В Калмыкии осудят 60-летнего мужчину, изрезавшего троих незнакомцев и убившего еще одного

В Калмыкии суд рассмотрит дело 60-летнего местного жителя об убийстве 39-летнего мужчины и покушении на убийство еще троих. Об этом во вторник, 4 апреля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, ночью 16 сентября 2022 года пьяный россиянин поссорился с четырьмя незнакомцами на кухне в 1-м микрорайоне в Элисте. Затем он взял нож и изрезал оппонентов. В результате скончался один из потерпевших. Остальных жертв врачам удалось спасти.

По факту произошедшего было возбуждено дело по статье об убийстве и покушении на убийство двух и более лиц.

Ранее стало известно, что в Уфе 48-летний мужчина зарезал знакомого и вместе с братом спрятал его тело в лифте.