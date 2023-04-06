Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:25, 6 апреля 2023Бывший СССР

Песков назвал размещение ядерного оружия в Белоруссии ответом на действия НАТО

Песков назвал размещение ядерного оружия в Белоруссии ответом на приближение НАТО к России
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал планируемое размещение тактического ядерного оружия в Белоруссии ответом на приближение НАТО к российским границам. Его слова передает «Интерфакс».

«НАТО расширяется в сторону границ России. Не Россия приближается со своей военной инфраструктурой к границам НАТО, это движение в обратную сторону», — ответил он на просьбу журналистов прокомментировать слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о планах российской стороны разместить на белорусской территории указанное оружие.

Песков подчеркнул, что Россия, переживая за свою безопасность, принимает меры для ее обеспечения. Как он утверждает, такое решение Москвы и Минска призвано сбалансировать соотношение сил в Европе.

Ранее посол России в Минске Борис Грызлов заявил, что тактическое ядерное оружие в Белоруссии будет придвинуто ближе к западным границам Союзного государства. Как он утверждает, страны Запада подняли по этому вопросу много шума. Грызлов отметил, что западная сторона теперь обращает внимание на необходимость определенного паритета.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кристина Есикова
Обсудить
Последние новости
Пригожин опроверг отступление ВСУ из Артемовска
Путин заявил о наивысшей степени жестокости Киева
Две девушки заживо сгорели при пожаре в петербургской коммуналке
Литва призвала пригласить Украину в НАТО на грядущем саммите
Путин заявил об уничтожении ВСУ своих сдавшихся в плен военных
ФСБ задержала российского бизнесмена «Сына Чингисхана» за наркотики
Путин назвал задачу российских военных
Минкульт призвали отменить концерт Басты из-за «непатриотичных высказываний»
В центре Москвы грузовик насмерть задавил мужчину на зебре
Российского семиклассника заподозрили в изнасиловании старшеклассницы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.