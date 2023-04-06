Песков назвал размещение ядерного оружия в Белоруссии ответом на действия НАТО

Песков назвал размещение ядерного оружия в Белоруссии ответом на приближение НАТО к России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал планируемое размещение тактического ядерного оружия в Белоруссии ответом на приближение НАТО к российским границам. Его слова передает «Интерфакс».

«НАТО расширяется в сторону границ России. Не Россия приближается со своей военной инфраструктурой к границам НАТО, это движение в обратную сторону», — ответил он на просьбу журналистов прокомментировать слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о планах российской стороны разместить на белорусской территории указанное оружие.

Песков подчеркнул, что Россия, переживая за свою безопасность, принимает меры для ее обеспечения. Как он утверждает, такое решение Москвы и Минска призвано сбалансировать соотношение сил в Европе.

Ранее посол России в Минске Борис Грызлов заявил, что тактическое ядерное оружие в Белоруссии будет придвинуто ближе к западным границам Союзного государства. Как он утверждает, страны Запада подняли по этому вопросу много шума. Грызлов отметил, что западная сторона теперь обращает внимание на необходимость определенного паритета.