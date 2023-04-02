Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:32, 2 апреля 2023Бывший СССР

Тактическое ядерное оружие в Белоруссии придвинут к границе Союзного государства

Грызлов: тактическое ядерное оружие придвинут к западным границам Союзного государства
Борис Грызлов

Борис Грызлов. Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Посол России в Минске Борис Грызлов в эфире телеканала СТВ заявил, что тактическое ядерное оружие в Белоруссии разместят ближе к западным границам Союзного государства. Об этом сообщает РИА Новости.

«Оно будет придвинуто к западным границам нашего Союзного государства и будет повышать возможности обеспечения нашей безопасности», — сказал дипломат.

По словам Грызлова, на Западе по этому вопросу поднимается много шума. Он отметил, что западные государства наконец-то начали обращать внимание на необходимость определенного паритета.

«Если мы говорим о размещении американского ядерного оружия в странах Европы (Италия, Бельгия, Нидерланды, Германия, Турция), то и мы должны предпринимать действия, которые будут повышать безопасность нашего Союзного государства», — подчеркнул он.

26 марта президент России Владимир Путин сообщил, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие на территории республики. Политик указал, что строительство хранилища для него будет завершено к 1 июня. Он также подчеркнул, что боеприпасы будут размещены без нарушения обязательств по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
СК возбудил дело об убийстве после гибели военкора Владлена Татарского
В МИД прокомментировали гибель военкора Татарского
Названа причина роста цен на жизнь в Дубае
Американец взорвал гранату в кафе на западе Украины
Объявление ребенка в подъезде подмосковной многоэтажки умилило россиян
Китай призвал Японию «не быть пособником злодеев» в вопросе экспорта чипов
Названы главные ошибки при выборе вуза
Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве в Петербурге
Силуанов рассказал о поступлении в бюджет России около 2,5 триллиона рублей
Тактическое ядерное оружие в Белоруссии придвинут к границе Союзного государства
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.