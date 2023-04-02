Тактическое ядерное оружие в Белоруссии придвинут к границе Союзного государства

Грызлов: тактическое ядерное оружие придвинут к западным границам Союзного государства

Посол России в Минске Борис Грызлов в эфире телеканала СТВ заявил, что тактическое ядерное оружие в Белоруссии разместят ближе к западным границам Союзного государства. Об этом сообщает РИА Новости.

«Оно будет придвинуто к западным границам нашего Союзного государства и будет повышать возможности обеспечения нашей безопасности», — сказал дипломат.

По словам Грызлова, на Западе по этому вопросу поднимается много шума. Он отметил, что западные государства наконец-то начали обращать внимание на необходимость определенного паритета.

«Если мы говорим о размещении американского ядерного оружия в странах Европы (Италия, Бельгия, Нидерланды, Германия, Турция), то и мы должны предпринимать действия, которые будут повышать безопасность нашего Союзного государства», — подчеркнул он.

26 марта президент России Владимир Путин сообщил, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие на территории республики. Политик указал, что строительство хранилища для него будет завершено к 1 июня. Он также подчеркнул, что боеприпасы будут размещены без нарушения обязательств по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III).

