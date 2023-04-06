Негативные последствия для Запада из-за сокращения добычи нефти ОПЕК+ объяснили

Аналитик Юшков связал сокращение добычи нефти ОПЕК+ с повышением ключевых ставок ЕС и США

Рост цен на нефть и другие негативные последствия для Запада из-за сокращения добычи сырья странами ОПЕК+ связаны с финансовой политикой Евросоюза (ЕС) и США. Об этом «Ленте.ру» рассказал эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«У них есть свои экономические интересы, которые они отстаивают подобными решениями. Абсолютно такая же история и такая же реакция со стороны западных СМИ была, когда ОПЕК+ принимала решение с 1 ноября снизить квоту на добычу. Тоже говорили, что на самом деле это сговор Саудовской Аравии и России с целью затянуть цены на нефть выше ста долларов за баррель. Сейчас абсолютно такая же риторика», — объяснил аналитик.

По его словам, решение о сокращении добычи нефти стало ответом на повышение Европейским центральным банком (ЕЦБ) и американской Федеральной резервной службой (ФРС) ключевых ставок.

Монетарными инструментами США толкают цену вниз. В ответ на это, желая поддержать цену на нынешнем уровне, ОПЕК+ и принимает решение снизить объемы добычи Игорь Юшков ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности

«Когда они поднимают ставки, это начинает тормозить развитие экономики, соответственно, меньше товаров перевозится, меньше товаров перемещается, меньше спрос на нефть, и цену это толкает вниз. С другой стороны, когда ФРС США поднимает ставку, это сжимает денежную массу, кредиты становятся дорогими, меньше денег поступает в том числе на биржу. На бирже меньше совершается операций, спрос на фьючерсы нефтяные падает, а с ним и снижается цена», — заключил он.

Ранее издание The Telegraph сообщило, что сокращение добычи нефти ОПЕК+ стало тройным ударом по западным странам. «Высокие цены на нефть будут стимулировать инфляцию. Решение ОПЕК+ говорит о том, что Саудовская Аравия поворачивается спиной к Западу и лицом к Китаю. Рост цен на нефть также ослабит санкции в отношении России, чьи доходы вырастут», — говорится в материале.