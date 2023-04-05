В Британии заявили о нанесении ОПЕК+ тройного удара по Западу

The Telegraph: решение ОПЕК+ снизить добычу нефти является тройным ударом по Западу

Решение некоторых государств-членов ОПЕК+ сократить добычу нефти является тройным ударом по западным странам, считает обозреватель британской газеты The Telegraph Мелисса Лоуфорд.

«Высокие цены на нефть будут стимулировать инфляцию. Решение ОПЕК+ говорит о том, что Саудовская Аравия поворачивается спиной к Западу и лицом к Китаю. Рост цен на нефть также ослабит санкции в отношении России, чьи доходы вырастут», — указала журналистка.

Введение рестрикций в отношении Москвы, по ее мнению, было запоздалым. Лоуфорд пояснила, что они начали действовать лишь в декабре прошлого года, а когда доходы России стали падать, «вмешался ОПЕК и вновь их подстегнул». В настоящее время Москва находится в выигрышном положении, поскольку энергетическая политика Саудовской Аравии направлена против Вашингтона, резюмировала она.

Последствия сокращения нефтедобычи рядом стран ОПЕК+

После того, как 2 апреля девять из 20 участников сделки ОПЕК+, включая Россию, приняли решение сократить добычу нефти, цены на топливо резко выросли. Сообщается, что стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 7,12 процента, до 81,09 доллара за баррель, а июньских фьючерсов на нефть Brent — на 7,13 процента, до 85,59 доллара за баррель.

Агентство Associated Press предупредило, что в связи со случившимся Соединенные Штаты рискуют столкнуться с ростом инфляции и цен на бензин. Это чревато дальнейшим обострением отношений Вашингтона с Эр-Риядом, отметили в издании.

Реакция на принятое ОПЕК+ решение

Ситуацию прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пояснив, что подобные меры направлены на поддержание цен на должном уровне. Однако координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби счел сокращение добычи нефти неразумным. Он подчеркнул, что в условиях рыночной неопределенности снижение предложения сырья на рынке выглядит нежелательным шагом.

По мнению американского президента Джо Байдена, такие действия не обернутся чем-то плохим.

Все будет не так плохо, как вы думаете Джо Байден Президент Соединенных Штатов

В свою очередь, глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что решение ряда крупных экспортеров нефти сократить добычу топлива вызывает сожаление. Она добавила, что сейчас нельзя предугадать, какое влияние будет оказано на цену.