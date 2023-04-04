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05:36, 4 апреля 2023Экономика

Глава Минфина США оценила решение стран ОПЕК+ снизить нефтедобычу

Глава Минфина США Йеллен: решение стран ОПЕК+ снизить нефтедобычу вызывает сожаление
Джанет Йеллен

Джанет Йеллен . Фото: Rod Lamkey / Globallookpress.com

Глава Минфина США Джанет Йеллен оценила решение ряда членов Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК+) снизить нефтедобычу и заявила, что оно вызывает сожаление. Ее слова приводит Reuters.

«Я думаю, что решение, принятое ОПЕК, вызывает сожаление. Я пока не уверена, какое будет влияние на цену», — подчеркнула американский министр финансов.

Йеллен добавила, что для реальной оценки действий членов организации требуется более длительное время.

Ранее президент США Джо Байден прокомментировал решение ряда стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти в период с мая по конец 2023 года. Он назвал последствия этих действий не такими уж плохими, как многие могут подумать.

2 апреля, стало известно, что девять из 20 участников сделки ОПЕК+, включая Россию, согласились дополнительно снизить добычу нефти. Россия и Саудовская Аравия взяли на себя по 500 тысяч баррелей в сутки, ОАЭ — 144 тысячи, Ирак — 211 тысяч, Кувейт — 128 тысяч. Также на сокращение в меньших объемах пошли Казахстан, Алжир, Оман и Габон.

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Марина Совина
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