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01:59, 4 апреля 2023Экономика

Байден назвал «не такими плохими» последствия решения ОПЕК+ о сокращении добычи

Байден: последствия решения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти окажутся не такими уж плохими

Фото: Pixabay

Пресс-пул Белого дома привел слова президента США Джо Байдена, который прокомментировал решение ряда стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти в период с мая по конец 2023 года. Он назвал последствия этих действий не такими уж плохими, как многие могут подумать, сообщает ТАСС.

«Все будет не так плохо, как вы думаете», — заявил американский лидер.

2 апреля, стало известно, что девять из 20 участников сделки ОПЕК+, включая Россию, согласились дополнительно снизить добычу нефти. Россия и Саудовская Аравия взяли на себя по 500 тысяч баррелей в сутки, ОАЭ — 144 тысячи, Ирак — 211 тысяч, Кувейт — 128 тысяч. Также на сокращение в меньших объемах пошли Казахстан, Алжир, Оман и Габон.

Brent от TradingView

Решение стало неожиданностью для экспертов, которые ожидали сохранение уровня добычи в соответствии с соглашением, достигнутым осенью. На этом фоне цены на нефть выросли более чем на пять процентов за сутки. Сорт Brent торгуется на уровне 84,5 доллара за баррель, а WTI — 80 долларов.

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби, в свою очередь, рассказал, что Вашингтон не считает решение ряда членов ОПЕК+ о новом добровольном сокращении добычи нефти разумным решением.

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Марина Совина
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