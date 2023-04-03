Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
12:56, 3 апреля 2023Экономика

В Кремле оценили недовольство отдельных стран снижением добычи нефти

Песков назвал личным делом стран их недовольство снижением добычи нефти
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Zbynek Burival / Unsplash

В Кремле прокомментировали информацию о недовольстве отдельных стран решением России и Саудовской Аравии сократить добычу нефти. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Он указал, что это личное дело государств. Также он отметил, что решение ОПЕК+ принято в интересах мировой энергетики и поддержания цен на должном уровне. «Исходя из того, что в обозримой перспективе альтернативные источники энергии не способны обеспечить поступательное, стабильное развитие всех стран, приоритет нужно отдавать все-таки этому сектору», — прокомментировал он.

Brent от TradingView

Ранее стало известно, что Россия и другие крупные экспортеры нефти решили сократить добычу. Как заявил вице-премьер России Александр Новак, в стране продлевают добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки от средней добычи февраля до конца 2023 года. Саудовская Аравия решила снизить производство с мая до конца года в том же объеме — на 500 тысяч баррелей в сутки. Сократят добычу и ОАЭ — на 144 тысяч баррелей в сутки.

На этом фоне цены на нефть пошли вверх: стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 7,12 процента, до 81,09 доллара за баррель. Цена июньских фьючерсов на нефть Brent росла на 7,13 процента, до 85,59 доллара за баррель

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Задержана подозреваемая в убийстве Татарского Дарья Трепова
В полиции Армении высказались о нападении на сына Пашиняна
Стали известны подробности о параде Победы в Москве
В квартиру подозреваемой в убийстве Татарского приехали взрывотехники с собаками
У электрофур Tesla оказались неисправные тормоза
В Малайзии разрешили заменять смертную казнь на удары палкой
Российский стилист назвала способы скрыть лишний вес с помощью одежды
Пианист Денис Мацуев рассказал о состоянии здоровья после коронавируса
Ушедшего из дома два дня назад 13-летнего россиянина нашли мертвым в колодце
МВД показало видео с задержанной Дарьей Треповой
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.