В Кремле оценили недовольство отдельных стран снижением добычи нефти

Песков назвал личным делом стран их недовольство снижением добычи нефти

В Кремле прокомментировали информацию о недовольстве отдельных стран решением России и Саудовской Аравии сократить добычу нефти. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Он указал, что это личное дело государств. Также он отметил, что решение ОПЕК+ принято в интересах мировой энергетики и поддержания цен на должном уровне. «Исходя из того, что в обозримой перспективе альтернативные источники энергии не способны обеспечить поступательное, стабильное развитие всех стран, приоритет нужно отдавать все-таки этому сектору», — прокомментировал он.

Ранее стало известно, что Россия и другие крупные экспортеры нефти решили сократить добычу. Как заявил вице-премьер России Александр Новак, в стране продлевают добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки от средней добычи февраля до конца 2023 года. Саудовская Аравия решила снизить производство с мая до конца года в том же объеме — на 500 тысяч баррелей в сутки. Сократят добычу и ОАЭ — на 144 тысяч баррелей в сутки.

На этом фоне цены на нефть пошли вверх: стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 7,12 процента, до 81,09 доллара за баррель. Цена июньских фьючерсов на нефть Brent росла на 7,13 процента, до 85,59 доллара за баррель