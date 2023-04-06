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01:03, 6 апреля 2023Экономика

Пенсионный фонд закончил 2022 год с рекордным профицитом

РБК: Пенсионный фонд закончил 2022 год рекордным профицитом на уровне 1,1 триллиона

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) по итогам 2022 года был закончен с рекордным профицитом в 1,103 триллиона рублей. Об этом сказано в аналитической записке Счетной палаты по итогам анализа исполнения бюджета ПФР, с которой ознакомился РБК.

«За 2022 год бюджет ПФР исполнен с профицитом в объеме 1 103 520,18 миллиона рублей», — говорится в документе.

Кроме этого, за 2022 год в бюджет Пенсионного фонда России поступило 12,478 триллиона рублей. Это на 2,684 триллиона рублей (на 27,4 процента) больше, чем за 2021 год. Расходы ПФР в 2022 году составили 11,374 триллиона рублей.

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«По сравнению с 2021 годом расходы выросли на 1 249 256,19 миллиона рублей (на 12,3 процента), что связано с предоставлением ПФР с 2022 года новых полномочий по выплате 16 пособий и мер социальной поддержки отдельным категориям граждан», — отметили в Счетной палате.

Кроме того, бюджет Фонда социального страхования (ФСС) по итогам прошлого года вместо планировавшегося дефицита исполнен с профицитом в 119,865 миллиарда рублей. За 2022 год в бюджет ведомства поступили доходы в объеме 1,030 триллиона рублей, что на 27,9 процента показателя 2021 года.

29 марта сообщалось, что по итогам 2022 года внешний долг России рекордно упал и сократился до минимума за 15 лет. В Центробанке уточнили, что за прошлый год показатель снизился на 2,1 процента — до 380,5 миллиарда долларов. В денежном выражении сокращение составило 101,8 миллиарда долларов — наибольшее падение с 2014 года.

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Марина Совина
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