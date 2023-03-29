Внешний долг России рекордно упал

ЦБ: внешний долг России в 2022 году сократился до минимума за 15 лет

По итогам 2022 года внешний долг Росси рекордно упал и сократился до минимума за 15 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Центробанка. В ЦБ уточнили, что за прошлый год показатель снизился на 2,1 процента — до 380,5 миллиарда долларов. В денежном выражении сокращение составило 101,8 миллиарда долларов — наибольшее падение с 2014 года.

Регулятор уточнил, что снижение внешнего долга обусловлено, в частности, погашением кредитов и сокращением задолженности по суверенным ценным бумагам. Сам ЦБ и кредитные организации за год сократили свою внешнюю задолженность на 18,5 процента — до 93,5 миллиарда долларов. Наименьший долг перед нерезидентами пришелся на органы госуправления — 46,1 миллиарда долларов.

Из недавнего отчета Счетной палаты следует, что если в России в среднесрочной перспективе ухудшится экономическая ситуация, то государству придется потратить средства из бюджета на поддержку некоторых системообразующих компаний и системно значимых банков. По оценке СП, доля задолженности корпоративного сектора в общем объеме совокупного долга страны в июле составляла почти 90 процентов.